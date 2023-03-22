為防制黑幫假藉婚喪喜慶從事幫派活動，引發社會不良觀感，危害社會治安，新竹市警局3月9日起每天規畫掃蕩幫派組合專案，其中「打擊詐欺行動專案」警方共查獲假網拍、假投資詐騙集團6件14人，犯罪手法以第三方詐騙為主，提醒民眾網購應慎選有信譽的平台及賣家，並透過平台指定方式付款。

竹市刑警大隊科技隊運用大數據分析，發現近期假網拍詐騙案中，涉案遭凍結之金融帳戶均為網路商城購物平台或正常網路賣家所有，研判疑遭他人以三方詐騙，同步交易之手法牽連，導致自身金融帳戶遭凍結淪為警示帳戶，清查被害人數超過20人。

警方進一步追查，發現嫌犯透過三方詐騙手法，一人分飾假買家及假賣家兩角，在網路購物平台私Line所屬會員，一面假意向網路賣家或購物平台購買禮券、遊戲點數，取得匯款帳戶同時，一面假意出售超低價禮券、超商點數等等，誘騙另外民眾購買，但卻讓民眾匯款至前述賣家帳戶或網購交易平台虛擬帳號內。

最終買家民眾付款轉帳後，未收到商品，上當受騙報案，賣家民眾正常出貨，帳戶卻遭凍結淪為警示帳戶，而真正的三方詐騙嫌犯，在收到禮券、超商點數後隨即變現花用，導致一場詐騙，網購買賣雙方均受害。

警方經調查，鎖定何姓犯嫌涉有重嫌，警方於專案期間持搜索票及拘票，在台北市將何嫌查緝到案，並扣得涉案手機、詐騙得來之雙證件影本、存摺照片、偽造文件一批等證物，初步清查不法獲利約有60多萬元，全案依觸犯詐欺、偽造文書等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

新竹市警局長張素菱表示，網路購物交易商品是目前民眾消費的重要模式，新型態電子票卷也隨之興起，方便民眾消費購物或轉贈出售。民眾網購時，應慎選有信譽的購物平台及賣家進行交易，並透過平台指定的方式付款，對買賣雙方皆有保障。

竹市警​​3月9至20日連續12天動員刑警大隊、保安隊、少年隊、婦幼隊及各分局警力共500人次，臨檢幫派堂口、酒店、夜店、電子遊藝場及汽車旅館等213處，並結合市府各局處執行聯合稽查第三方警政14處，統計查獲違禁物11件（槍砲2件、毒品9件）、破獲各式案件累計119件。