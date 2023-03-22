針對《晶片與科學法案》中的「晶片獎勵計畫」，這些擬議的規定提供更多與國安措施相關的細節，包括將限制接受補助款的企業在構成美國國安疑慮的其他國家進行半導體擴產方面的投資。

商務部的這份通知直接指名這些具敵意的國家為中華人民共和國 、俄羅斯、伊朗和北韓，並表示隨著美國繼續與盟友及夥伴合作與協作、使全球供應鏈更具韌性和更多元，這些「護欄」將增進共同的國安利益。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，晶片法案資助的創新和技術將擴大美國與盟友在技術和國安方面的優勢，「這些護欄將有助於確保我們在未來幾十年領先對手」。

為了強化國家安全，《晶片與科學法案》提供的資金已納入明確的護欄規定，包括禁止領取獎勵金的企業在其他國家使用這些資金、嚴格限制領取獎勵金的企業自領取日起10年內在受關切國家投資大多數的半導體製造，以及禁止領取獎勵金者與受關切的外國實體在具有國安疑慮的技術或產品方面進行聯合研究或技術授權。

商務部表示，周二發布的「法規制定建議通知」則提供更多與護欄相關的細節，包括禁止接受補助的企業在受關切國家的先進製程產量擴大逾5%、禁止在受關切國家的成熟製程產量擴大逾10%，以及禁止在受關切國家的28奈米產能投資額擴大逾10萬美元。如果取得補助款的企業從事違反這些限制的交易，商務部有權收回全部的獎勵金。

外媒報導，根據這些新發布的擬議規範，台積電、三星和英特爾等公司都將面臨美國政府更加嚴格的管制，未來在中國的業務及產能發展都將受到限制。