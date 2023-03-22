達方集團自2015年智慧動能電輔車品牌BESV成立以來，已在亞洲及歐美地區擁有豐富市場行銷經驗，並於2022年正式導入實用通勤、平價時尚的VOTANI系列，亦於2023年台北國際自行車展展示首創以AI智能電輔車—全新SMALO系列車款。

達方表示，SMALO取名自smart+velo(法文的自行車)，目標要以「聰明的電輔自行車」，讓人人體驗「聰明的騎行生活」。SMALO結合AI人工智慧、IoT物聯網、雲端運算與手機應用等新技術，SMALO LX2搭載BESV獨家研發的G2智能技術，首創以AI人工智慧分析騎行時的速度、扭矩和陀螺儀感測器等多種數據，模擬騎士在不同騎行條件和環境下的最佳化操作行為，即時提供全自動換檔和輔助力切換，真正實現全自動化電輔車設計，提供騎車人全新的智能騎行生活風格。

再者，不熟練於騎車時的機械操作(如變速器與助力切換)，或是經常擔心非騎車時的愛車狀況(如車輛失竊、系統故障、電量等)，讓許多想要騎車或喜歡騎車的人們產生抗拒而遠離騎行生活，SMALO車系以AI人工智慧模擬不同騎行情境，實現全自動化智能騎行輔助，並結合物聯網、雲端技術及手機app進行全時無縫車輛管理，SMALO車系不單提供騎行嶄新體驗，也提供騎行前、騎行中與騎行後的全時無縫車輛管理，結合物聯網、雲端運算與AI技術的全新BESV Smart Plus app，您可由手機打開智能電鎖及更新車輛韌體，導引騎行中問題自行排除，並在遠端了解當下車輛位置、車況、電量並提供失竊警報等安全管理功能。透過聰明的車輛管理方式，您不僅無須擔憂愛車狀況，也讓每次出行更加安心。