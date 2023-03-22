前身為環亞大飯店、台北王朝大飯店的茹曦酒店，近年合計斥資逾5億元逐步翻新大廳、客房、餐廳、宴會廳及附屬相關設施，同時將300間客房轉租作為社宅，客房自730間降至408間，並積極出租閒置場域活化運用，完成改裝瘦身後於去年8月中更名「茹曦酒店」。

茹曦酒店去年底委由雲品旗下「君品Collection」經營館內餐飲及宴會業務，由於位處台北市絕佳地理位置，且宴會廳種類多元，能容納各種宴席需求等優勢，配合去年空間設備全面升級更新，使整體餐飲業務成長潛力可期。

雲品接手後就菜色內容、服務方式、專案進行調整，其中自助餐廳Sunny Buffet由12大升級為17大餐台區，並調整食材選用，加入君品Collection米其林團隊的暢銷菜色「火焰片皮鴨」，同時增加沿桌送餐服務。

雲品表示，Sunny Buffet目前平日訂席率達75％，逢假日更320席全廳客滿。宴會接單方面，今年已接進近百場婚宴，單2月舉辦的婚禮市集即有80筆訂單下訂，使年度整體接單已達6成，且已有明年12月後的訂單，為全年餐飲業績打下基礎。

為承接更多來客數，Sunny Buffet將自4月15日起推出假日下午茶時段，菜色與午、晚餐相同，且價格為平日用餐價，預期更能精準掌握用餐外溢需求。而去年底推出的壽星慶生及包廂專案，使團體訂席率成長5成，今年升級為團體訂位專案，搶攻復甦的聚餐商機。