光田醫院治療團隊和尖端醫脊損傷細胞團隊，讓覃頎恩重新找到希望。(陳世宗攝)

覃頎恩因車禍造成下身癱瘓，經光田醫院與尖端醫運用幹細胞治療8個月，已可自行運用輔具穩健走路。(陳世宗攝)

覃頎恩媽媽鼓勵他現在就是棒球比賽，醫療團隊已替他完成前5局，後4局要靠他來完成。(陳世宗攝)

台版「牧田和久」熱愛棒球的覃頎恩 車禍下身癱幹細胞治療找到希望

曾是棒球明日之星，因車禍被判定下半身全癱的覃頎恩，歷經8個月治療與復健，可自行運用輔具穩健走路。光田醫院22日舉行記者會，分享脊髓損傷患者接受自體骨髓間質幹細胞治療成果；院長陳子勇說，過去被判定癱瘓脊損患者，除依靠輪椅再無醫療介入的可能，隨再生醫學發展造福更多脊髓損傷患者，為醫學進展帶來曙光。

熱愛棒球的頎恩，從少棒、青少棒、青棒，一路打進全國成棒甲組春季聯賽，擔任投手的他有著「下一個牧田和久」的美譽。前年一次嚴重車禍造成他胸椎第四、五節錯位性骨折，ASIA脊髓損傷程度為A級，也就是下肢完全性損傷。20歲的年紀就要面對再也無法打棒球的人生遽變！

頎恩曾痛苦向媽媽說「為什麼要讓我醒過來。」萬念俱灰的他，在家人鼓勵與陪伴下不放棄尋求治療機會，接觸到院長陳子勇幹細胞治療相關報導重燃希望，並於去年8月開始接受幹細胞療程至今，當時評估原有感覺止於胸椎第五節，經治療後去年12月再次評估，已往下行至胸椎第七節有感覺，ASIA脊髓損傷程度進步到B級。

陳子勇說，頎恩從完全無知覺到漸漸有感，是透過骨髓中含有間質幹細胞有免疫調節與細胞分化的能力，同時誘導神經細胞再生，有機會使斷裂神經傳導恢復。治療方式是從患者體內抽取骨髓後，由專門細胞製備場進行分離萃取及培養，再以精準定位注射方式打回體內，讓受損脊髓慢慢再生長。

陳子勇指出，頎恩術後配合積極復健與其他輔助醫療，加上原先運動員的底子不錯治療效果很好，目前已可自理日常起居、移位與排尿，也可在輔具運用下走路更穩。頎恩媽媽也說，現在頎恩已可獨立待在家做自己的事，大幅減少對於家人依賴，心裡感到非常安慰。

陳子勇強調，脊髓損傷除細胞治療外，相關的輔助醫療也十分重要。像是中醫針炙治療與中藥調理，家庭醫學科協助恢復日常生活機能、降低併發症，復健科積極的肌力及耐力訓練等等，所能夠帶來醫療輔助效果不可忽視，都能夠有效幫助患者術後持續的進步。