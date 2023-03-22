桃園市長張善政議會備詢處女秀爆衝突，民進黨團不滿法務局長賴彌鼎拍桌回嗆，群起抗議譴責斥「善抄團隊、藐視議會」。張善政下午受訪直言「尸位素餐愧對人民」8字也讓他看了刺眼、聽了刺耳，應該互相尊重，但那是議員個人問題，局處長認清議員後就到此為止，不該在言行上有過多動作，賴已允諾情緒控管會再加強注意。

「施政報告不是論文！」張善政說，民進黨議員認為市府團隊的施政報告跟以前鄭文燦時期的內容有很多雷同，但施政有延續性，很多內容勢必會雷同，直指雷同是很自然的事情，但市府團隊回去也會重新檢視，雷同處是不是達到公務員便宜行事的地步，如果室的話就不應該，至少新團隊的新政策要寫進報告。

面對民進黨黨團稱要資料困難重重，張善政也解釋，局處不會刻意這樣做，畢竟大部分基層公務員都在鄭文燦市長底下做了8年，不會有大小眼。他認為應該是要資料的時間有先後順序的關係，後面要的資料當然會比較完整，重申應該是誤會，會再跟民進黨議員澄清。

「他寫那8個字，我也覺得很刺耳、很刺眼！」針對議事堂內的衝突，張善政說，議會應該要彼此尊重，在互相尊重的前提之下，議員不應該寫那8個字，不過議員既然寫了，是議員個人問題，局處首長回過頭來應該在心裡對這個議員有一定的認識，並到此為止，不應該在口頭上有過多的動作。

張善政說，賴彌鼎已跟他報告，允諾以後情緒控管會做得好一點，會特別注意。