侯友宜準備好了？朱立倫宣布： 2024總統人選採徵召 @ChinaTimes ​

國民黨選策會爭議落幕，2024立委提名將回歸中央提名委員會，國民黨主席朱立倫今在中常會中宣佈，提名委員會由他擔任召集人，成員包含三位副主席夏立言、黃敏惠、連勝文、秘書長黃健庭、黨團總召曾銘宗以及新北市長侯友宜等所有執政縣市長，一起參與提名共同全力輔選。

國民黨15日宣布成立「中央選戰策略會報」，引發軒然大波，侯友宜在臉書發文，強調「黑金不能復辟，黨要戒之、慎之」，更激化侯與黨中央的關係；至黨中央18日宣布終止選策會運作，將回歸中央提名委員會，今天將提報中常會通過。

根據朱立倫宣布的中央提名委員會成員產生方式，包括現任副主席黃敏惠、連勝文、夏立言、秘書長黃健庭、立院黨團總召曾銘宗，以及包含侯友宜、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等14位縣市長。

朱立倫表示，針對2024立委選舉，今天中常會將通過中央提名委員會，由主席召集，包括三位副主席、秘書長、立法院黨團總召以及各在地執政縣市長等，一起參與提名，共同全力輔選，國民黨要靠團隊一起來努力。

朱立倫指出，立委選舉黨內初選部分，第一階段將在4月22日完成，第二階段將在5月20日完成，第三階段將於6月18日完成。對於艱困選區，我們要號召更多勇敢的「藍軍新勇士」共同勇敢承擔、參選。

文傳會主委洪孟楷透露，因應未來的立委大選，用這辦法找出最優質人選，因此，今天報請中常會這邊，要來通過中央提名委員會由主席做召集人，成員包括，副主席、秘書長、立法院黨團總召集人，還有各執政縣市的首長，我們通過的是「職務」，未來只要在這職務上的人選，就會是中央提名委員會的成員。