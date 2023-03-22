看房沒注意到小細節，日後入住恐釀悲劇。一名男網友分享，最近搬入新家發現冷氣超吃電﹐每吹1小時就會多1度，換算下來一個月電費恐飆到2250元，讓她很糾結是否要搬家，不少過來人一看是「窗型冷氣」就搖頭說，看到就要跑，這根本吃電怪獸。

一名男網友近日在Dcard上分享，當初看房的時候，房東說每個月電費大概1千多，還說窗型的變頻冷氣很省錢，並告知他電費的收費標準是1度5元，他也不疑有他就簽約了，沒想到入住以後卻發現，房東根本都在鬼扯。

原PO表示，冷氣設定23度，開1個小時就增加1度，1天用15度電乘以30天，這樣算下來每個月的電費至少要2250元，讓他開始考慮是否要退租搬家，改到有變頻冷氣的房子去住。

原PO指出，他如果要提前解約搬走，9500元的押金就會被沒收，但若每個月能省下1000元的電費，1年算下來似乎搬家比較划算，加上原本房東承諾房間會有網路，但他嘗試了幾次都收不到WiFi訊號，跟房東反應也沒用，且熱水器忽冷忽熱、馬桶也頻頻阻塞，而房東處理的速度也很緩慢，讓他真的快要受不了。

貼文引起網友討論，不少過來人表示，看到窗型冷氣就要趕快跑了，使用起來電費一定很驚人。「這電費也太驚人」、「看到窗型就要跑」、「我以為最貴的是熱水器，沒想到窗型冷氣也不遑多讓」、「我這幾個月每天都開24小時，電費平均也才600元多，破千真的有點扯」。