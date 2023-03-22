國民黨立委初選22日起開放登記，國民黨現任立委王鴻薇下午前往登記第三選區（中山、北松山），搶得頭香，然目前對戰人選尚未明朗，王鴻微表示，相信民進黨會有可敬對手出戰，採徵召也可能是強勁對手，不敢掉以輕心，也歡迎前內政部長徐國勇參戰。

王鴻微表示，相信民進黨會有可敬對手出戰。（劉彥宜攝）

王鴻薇今日下午前往台北市黨部進行中山、北松山立委初選登記，而1月補選時對上的民進黨對手壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，然吳怡農宣布此次不再參選，民進黨目前還沒有人領表登記中山、北松山。

王鴻微今日下午前往台北市黨部登記，搶得頭香。（劉彥宜攝）

王鴻薇指出，經過1月8日立委補選後，非常努力經營選區，並在開放登記後搶到頭香，是好預兆，選戰將加倍努力。至於目前對戰人選尚未明朗，王鴻薇說道，相信民進黨會有可敬的對手出戰，觀察到24日是否有人登記，搞不好會有黑馬，最後若採徵召，也有可能是強勁對手，一點都不敢掉以輕心。

媒體追問，議員洪健益說道，徐國勇請他幫忙領表，目前考慮第四選區（內湖、南港）或新北市，最後有無可能徵召徐國勇參選中山、北松山？王鴻薇回覆，不知道，沒有聽說。

王鴻微表示，民進黨最後若採徵召，也有可能是強勁對手。（劉彥宜攝）

至於徐國勇參選是否會產生威脅？王鴻微回應，不會，徐應該算是可敬對手，並不會怕，也有許多題材作競爭，歡迎徐國勇來中山、北松山參選。