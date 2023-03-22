嘻哈歌手彫柏榮獲澳洲最大的刺青展第一名「Best asian art」。(混血兒娛樂提供)

嘻哈團體187INC團員彫柏，除了開設自己的品牌「紫流紋身」之外，更在澳洲國際刺青博覽會表現亮眼。他征戰過許多國際賽事，包括中國刺青展獲得全場新人組總冠軍、香港彩色大圖組亞軍、泰國全身大圖組冠軍，「這次澳洲規模最大的刺青展覽，全球最頂級的刺青師傅大概400位參與這次的盛會，我的作品『觀音座龍圖』獲得這次澳大利亞最佳亞洲風格組的第一名Best asian art殊榮，也是台灣第一個得獎的刺青藝術家真的是深感榮幸，也讓大會見識到來自於台灣的藝術絕對有實力站在國際舞台上發光發亮」。

彫柏從事專業刺青非常卓越，總共有幫過十萬人以上刺青，藝人的領域有玖壹壹的三位成員、瘦子、小春、草屯囝仔阿昌等，因為做出口碑，目前在台中市西區梅川西路開刺青店，因為客人太多消化不完，目前預計要等到明年。

雕柏在刺青界的位置舉足輕重。(混血兒娛樂提供)

彫柏的刺青作品大多是大範圍的背部！這是全身最重要的部位，需要相當的時間去設計與客戶討論，也因工時長也考驗到耐心、佈局跟工法上的表現，「一個好的作品是刺青師傅及客戶雙方合作下的產物。」雖然現在客人已經爆滿，但還是歡迎有才華的饒舌歌手、藝術家、攝影師一起來合作，把刺青事業做大，在人才扶植的部分也願意多做合作，讓整個產業提升。