《旺好運》運勢專欄分享居家風水6項禁忌易讓感情變差和招惹爛桃花，包括大門和床尾方向朝西方、開門見浴室、用空花瓶和假花、種植過多藤類植物、臥室房中房、紅色床上單品等，其中臥室房中房最為嚴重，恐讓夫妻感情失和、外遇增加、爛桃花變多，需特別注意。

【居家風水6項禁忌】

1、大門、床尾方向朝西方

若家中大門或床尾朝向西方，都容易招惹爛桃花，或感情糾纏不清等情況發生。

2、開門見浴室

若住宅大門與浴室門口並排，或一開門即見浴室，將難以遇見對的人。

3、用空花瓶、假花

在居住環境中，若擺設空花瓶或假花，會讓感情不順利，甚至和另一半過著爭吵不斷的生活。

4、種植過多藤類植物

對居住者來說，若在家中種植太多會攀爬的藤蔓植物，可能會讓感情有錯綜複雜、糾纏不清等情況發生。

5、臥室房中房

若在臥室格局裡多設置一個房間，容易讓夫妻感情失和、外遇機會增加、爛桃花纏身。

6、紅色床上單品

一般來說，新婚夫妻比較會使用紅色的床單來增添喜氣，若單身者使用紅色系單品，恐會讓爛桃花纏身。