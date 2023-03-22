《旺好運》運勢專欄分享居家風水6項禁忌易讓感情變差和招惹爛桃花，包括大門和床尾方向朝西方、開門見浴室、用空花瓶和假花、種植過多藤類植物、臥室房中房、紅色床上單品等，其中臥室房中房最為嚴重，恐讓夫妻感情失和、外遇增加、爛桃花變多，需特別注意。
【居家風水6項禁忌】
1、大門、床尾方向朝西方
若家中大門或床尾朝向西方，都容易招惹爛桃花，或感情糾纏不清等情況發生。
2、開門見浴室
若住宅大門與浴室門口並排，或一開門即見浴室，將難以遇見對的人。
3、用空花瓶、假花
在居住環境中，若擺設空花瓶或假花，會讓感情不順利，甚至和另一半過著爭吵不斷的生活。
4、種植過多藤類植物
對居住者來說，若在家中種植太多會攀爬的藤蔓植物，可能會讓感情有錯綜複雜、糾纏不清等情況發生。
5、臥室房中房
若在臥室格局裡多設置一個房間，容易讓夫妻感情失和、外遇機會增加、爛桃花纏身。
6、紅色床上單品
一般來說，新婚夫妻比較會使用紅色的床單來增添喜氣，若單身者使用紅色系單品，恐會讓爛桃花纏身。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。