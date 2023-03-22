AED收納箱電子紙運用具備多項優點，如：收納箱打開或AED取走時，感應裝置將傳達資訊顯示於螢幕；同時藉由雲端資訊系統可介接政府機關的開放平台，提供民眾各種公衛資訊或在地溫溼度、空氣品質PM2.5等資訊；另一方面，建置地點的商家更可透過電子紙螢幕提供各項促銷活動資訊，針對不同客群打造量身訂做的廣告。

電子紙具有環保、省電、護眼等多項特色，「雙穩態原理」技術使顯示器畫面穩定顯示不會消失，電子紙進行畫面更新才需使用電，若完成畫面更新後即無需使用任何電力；「反射式顯示技術」則透過外在光源的反射，呈現電子紙的內容到閱讀者的眼睛裡，顯示器本身具備不發熱、不發光等特性，讓民眾在關注該裝置的投放內容時，不會因為炫光而遺漏重要訊息，同時更具備護眼效果。

新光電通近年積極參與政府智慧城市計畫，致力發展政府機關、醫療院所、大眾運輸、公共設施等場域設置IoT物聯網運用服務網，而電子紙是實現智慧城市多螢行銷的關鍵之一，未來將積極布局電子紙應用服務至智慧醫療、智慧金融、智慧社區、智慧零售、智慧工廠等各樣領域，線上線下軟硬體系統整合，實踐智慧城市發展同時落實環境永續的雙重目標。