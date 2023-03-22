電子股漲勢最悍，半導體、電腦周邊、電子類股上漲2.55%、2.22%、1.96%最威，成交比重皆上揚。普發6000元現金受惠的觀光、百貨亦走揚超過1.5%以上，歐美危機暫時解除的台灣金融類指跌深反彈收漲1.46%，汽車、電機、油電燃氣等均漲1%以上；上市類股全數收紅，傳產僅玻陶、鋼鐵、造紙等漲幅較弱。

權值王台積電(2330)產能利用率逐步回穩，股價收在當日533元最高，收漲16元或3.09%，創下2月15日以來最高價。電子重量級權值股集體上攻，聯發科(2454)、日月光投控(3711)、聯電(2303)漲幅超過1%，鴻海(2317)則收持平。

高價股也是掌舵手之一，500元以上個股僅嘉澤(3533)、晶心科(6533)收黑，國巨(2327)持平收場，新科千金股緯穎(6669)、保瑞(6472)漲停，台股重現十千金，股王信驊(5274)大漲3.51%，登上2800元，股后大立光(3008)收漲0.88%至2300元，王后相差500元。高價股更以譜瑞-KY(4966)、創意(3443)、富邦媒(8454)、和泰車(2207)、環球晶(6488)、鈊象(3293)漲幅驚人。其中保瑞以595元創下掛牌來新高價，坐穩生技股王寶座。

盤面上多族群亮點，散熱族群受到營運長期推升、ChatGPT帶動的熱潮，尼得科超眾(6230)、力致(3483)、泰碩(3338)之3檔飆上漲停，並創下波段高點，奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、建準(2421)、動力-KY(6591)、健策(3653)等股價紅通通。受惠RFID電子標籤快速發展，亦帶動欣技(6160)、精聯(3652)需求看旺，催動股價連兩日漲停。台北國際自行車展覽登場，自行車雙雄巨大(9921)、美利達(9914)漲幅超過半根漲停，明係(6804)、桂盟(5306)也紛紛揚升。特斯拉(Tesla)股價大漲，推升電動車相關族群想像空間，康普(4739)、美琪瑪(4721)等概念股同樣競速。

個股方面，旺矽(6223)力拚在產業逆風中營運續揚再創高，放量直攻漲停價143元，創2021年9月初以來逾1年半高價。首季營運可望淡季不淡的毅嘉(2402)股價再攻上漲停，鎖住在26.75元。材料-KY(4763)新產能3月報到營收添動能，股價一度逼近漲停。東哥遊艇(8478)去年獲利創高，日系外資重申買進評等，股價開高走高衝上漲停430元鎖死，漲停及市價買單超過3800張，再挑戰今年1月31日盤中430.5元的歷史天價。

歐美銀行危機發生，評估將讓美國聯準會重新思考利率決策，焦點轉向聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策，預計將在台灣時間周四凌晨公布會議結果，分析師認為，美聯準會升息即將進入尾聲，對股市衝擊大幅淡化，市場聚焦轉向基本面。而第一季進入尾聲，作帳行情啟動，加上關注年報亮點股，而電子等產業可望在第一季落底，第二季庫存去化完畢後助於營運回穩，下半年在傳統旺季下復甦力道可期，後市可期。

法人認為，升息帶來的資金效應，投資上宜從族群中找出基本面佳、成長性最高的個股，採中長線方式進行布局。操作上，看好綠能、儲能、電動車。而AI概念股當中，從資料中心、伺服器、晶片、印刷電路板(PCB)、散熱模組等。