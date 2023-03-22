美國商務部於當地時間21日，提議要箝制領取美國晶片生產與研發補助款的公司，包括限制在中國大陸以及俄羅斯的擴廠計畫。全球最大以及第2大記憶體製造商三星電子以及SK海力士，兩者在中國大陸皆有設廠並生產晶片。

三星正在德州興建2號晶圓廠，或將花費至少250億美元。SK海力士的母公司SK集團，去年宣布要投資美國晶片產業約150億美元。這兩家韓國晶片雙雄，都可以向美國政府申請補助。

韓國政府表示，這次所提議的規範是限制領取輔助款的廠商，在未來10年大陸的晶圓產能成長率，最多只能到5%。同時，對於比較舊的傳統製程晶片，則不能超過10%。

韓國政府補充，至於那些對科技以及製程升級的投資，或者現有機台運作時必要的設備汰換，則不在此限制中。對於在中國大陸設廠的韓國業者，現行的製造裝備，還是可望維修或部分擴充。同時，技術再升等也是可以進行的。

科技日新月異下，每片晶圓內的晶片數量會增加，根據不同的合作策略，有可能還會擴產。韓國政府將利用60天的時間，先與自己國內業者溝通，分析這項提案規定，然後再跟美國政府商議。

業內爆料者向路透社透露，三星以及SK海力士到了今年10月，美國當初給的1年寬限期就要到期，到時還不知道會發生什麼事。韓國這兩家大型半導體業者表示，將會仔細查看相關資料細節。

日前，三星勾勒一項長達20年，投資金額高達2300億美元的大計畫，預定在韓國興建完備的半導體產業生態系，矢志成為全球第一名。韓國政府認為，三星這個計畫並沒跟投資中國大陸或美國有任何背離性。