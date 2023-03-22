南韓國防部今天表示，南韓與美國計劃在6月舉行「歷來規模最大」的聯合實彈演習，這是紀念美韓結盟70週年計畫的一環。

韓聯社（Yonhap）報導，南韓國防部表示，國防部公布的這項計畫，目的在強化韓美團結、展現兩國軍方技術優勢並強調「透過行動，以力量實現和平」。

在北韓持續挑釁下，美韓在聯合增強對付北韓的嚇阻力量之際充實這項計畫。北韓上週還發射一枚洲際彈道飛彈。

在預定6月登場的實彈演習上，美韓雙方將動用高科技軍事裝備，包括整合有人與無人資產的設備，以展現美韓同盟的火力與機動性。

南韓與美國過去舉行過不到10次的大型聯合實彈演習，上一次是在2017年。

南韓國防部表示，南韓也尋求在駐韓美軍參與下，於9月底舉行國軍日（Armed Forces Day）儀式，以展現美韓對抗北韓威脅的「壓制性」嚇阻力與因應能力。

除此之外，首爾與華府正在著手勾勒韓美聯盟的未來國防願景，將在預計10月舉行的年度國防部長會談「安全諮商會議」（Security Consultative Meeting）上宣布相關內容。

南韓國防部表示，在安全諮商會議期間，美韓兩國計劃與聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）成員國的國防部長共同舉辦有史以來的首場會議，以重申他們對維護朝鮮半島安全的支持並加強與他們的團結力量。

南韓與美國在韓戰結束後，於1953年10月簽署共同防禦條約，這是美韓同盟文件的基石。