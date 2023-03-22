竹南義消宣導分隊22日在竹南運動公園舉辦小小消防營，縣長夫人陳美琦及前縣長夫人蔡麗卿體驗CPR。（謝明俊攝）

竹南義消宣導分隊22日在竹南運動公園舉辦小小消防營，共有8百多名幼兒園小朋友參加。（謝明俊攝）

竹南義消宣導分隊22日在竹南運動公園舉辦小小消防營。（謝明俊攝）

竹南義消宣導分隊22日在竹南運動公園舉辦小小消防營，退休將滿3個月的前縣長徐耀昌陪同夫人蔡麗卿出席。（謝明俊攝）

竹南義消宣導分隊22日在竹南運動公園舉辦小小消防營，縣長夫人陳美琦到場致意。（謝明俊攝）

竹南義消宣導分隊22日在竹南運動公園舉辦小小消防營，退休將滿3個月的前縣長徐耀昌陪同夫人蔡麗卿出席體驗闖關遊戲。（謝明俊攝）

竹南義消宣導分隊22日在竹南運動公園舉辦小小消防營，縣長夫人陳美體驗闖關遊戲。（謝明俊攝）

竹南義消宣導分隊22日在竹南運動公園舉辦小小消防營，小朋友試穿消防衣。（謝明俊攝）

竹南義消宣導分隊22日在竹南運動公園舉辦小小消防營，小朋友體驗做CPR。（謝明俊攝）

以宣導消防安全功力著稱的竹南義消宣導分隊，22日在竹南運動公園擴大舉辦全鎮小小消防營，多達8百多個幼兒園小朋友參加，分隊安排10個關卡讓小朋友們一一體驗學習消防安全知識，包括現任縣長鍾東錦夫人陳美琦、苗栗縣消防防宣大隊長蔡麗卿都到場，卸任3個月的前縣長徐耀昌難得隨老婆出席，和小朋友們共同體驗過關學消安，他笑稱現在終於可以慢慢陪小朋友闖關了。

竹南義消宣導分隊是全由女性義消所組成的，現任分隊長許桂梅、副分隊長廖秀金與全體隊員，全力協助消防局在宣導消防安全，許桂梅及廖秀金並先後獲得消防署全國優秀宣導志工獎，竹南義消宣導分隊更將經驗分享輔導協助縣內多個宣導分隊規畫消防宣導工作，在苗栗縣消防界內享有盛名。

竹南義消宣導分隊每年都會安排一場大型小小消防營，邀請全鎮所有幼兒園的小小朋友們同聚一堂，利用寓教於樂的過關方式，來向小朋友們宣導消防安全知識，讓小朋友從小就建立正確的公共安全觀念。

22日的小小消防營在竹南運動公園舉行，過去2年因受疫情影響，舉辦規模縮減，今年應疫情減緩，恢復原有規模，全鎮共有8百多名小朋友到場，分隊安排了10個關卡供小朋友一一過關，包括如何打119消防局電話求救、如何做簡易的CPR、體驗試穿消防衣…等。

包括現任縣長鍾東錦夫人陳美琦、前縣長徐耀昌及夫人蔡麗卿、苗栗縣消防局長匡夢麟及竹南鎮長方進興等到場，陳美琦、徐耀昌及蔡麗卿還一同陪著小朋友體驗闖關遊廚。退休將滿3個月的徐耀昌在致詞時還開玩笑說，現在他無事一身輕，已改成是婦唱夫隨了，過去他公務繁忙，現在跟著身任苗栗縣宣導大隊長的老婆大人一起來參加，終於有時間能好好體驗小小消防營了。