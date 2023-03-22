亞太電信未落實用戶身分查核，甚至導致門號被不法利用成投資詐騙，國家通訊傳播委員會（NCC）今天針對亞太電信3案件合計裁處新台幣450萬元，並要求一個月內提出改正報告。

NCC委員會議今天決議，亞太電信經營「企業便利簡訊服務」、受理「全方位管理投顧企業社」申辦電信門號及「Starlink Media Co. Ltd.」申辦電信門號等3案件，因未依核准營運計畫落實用戶身分查核，明確違反電信管理法規定，分別罰150萬元、250萬元及50萬元。

亞太電信受理「全方位管理投顧企業社」申辦電信門號案，NCC指出，此案經過內政部警政署刑事警察局偵查，發現門號被使用於發送投資詐騙簡訊，導致多人受害，民眾財產損失慘重。NCC對此案裁罰金額最重，達250萬元。

NCC官員強調，亞太電信知道企業用戶門號並非自己使用，而是提供不特定第三人使用時，還是要落實身分查核義務，「全方位租亞太門號之後，他（亞太）知道全方位把門號提供給第三人，應該追到底誰在使用」。

亞太電信經營「企業便利簡訊服務」及「Starlink Media Co. Ltd.」案，也因未落實用戶身分查核遭罰。

以「Starlink Media Co. Ltd.」案為例，這家公司是設立於香港的境外公司，當時COVID-19疫情爆發，公司申請門號時，未派員到亞太電信或門市實地申請，僅透過網路辦理，亞太電信也沒派人到香港實地查核，沒有做到核對企業用戶身分證明文件正本，被開罰50萬元。

NCC強調，電信事業對電信號碼有使用管理責任，應確實落實用戶身分查核，掌握及確認使用電信號碼的用戶身分，避免遭到非法使用。

此外，按照行政罰法規定，審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生對社會秩序影響廣泛等考量，NCC加重處罰，以督促電信業者加強管理。

NCC副主委翁柏宗表示，為了避免不肖業者或人頭公司向電信事業申請大量門號後，用於詐欺等不法用途，NCC將持續督導電信業者加強企業客戶審查及管理機制，並配合警政單位採取相關防制措施。