台北市及新北市消防員危險加給1倍，但台中市消防員危險加給僅7成，台中市議員劉士州、吳佩芸22日在台中市議會第1次臨時會臨時動議時表示，台中消防員危險加給應也提升至1倍。盧秀燕則表示，危險加給標準是消防署訂定，將再向中央了解。

吳佩芸表示，台北市及新北市消防員都可領一倍的危險加給，但是台中僅有7成，難道台中消防員的勤務比較不危險嗎？呼籲盧市長，台中消防員的危險勤務加給不能打折，請市府積極向中央爭取百分之百加成加給，提升至一倍，真正保障基層消防員的工作權益。

市議員劉士州說，消防人員危險加給，新北跟台北是1倍為什麼台中市只有7成？一樣都是消防員辛苦滅火，台中市為什麼加給比別人少？台中市的勤務有比較不危險嗎？就算是消防署規定，但市府要宣示，並向中央爭取。

市議員李天生則認為，消防員危險加給台中只有7成，但新北、台北卻有1倍，為什麼有這種差別？危險加給的經費若都是市府預算，那為何台中消防員不能有1倍的危險加給？請市府說明。市長盧秀燕則說，中央為什麼這樣規定，要再跟中央了解一下。

消防局長孫福佑說，消防署的規定是臺北市、新北市政府消防局得按原支等級支給數額最高加一倍支給；桃園市、臺中市、臺南市、高雄市政府消防局得按原支等級支給數額最高加7成支給。考量台中市消防同仁勤務工作量、辛勞危險程度不亞於雙北市，將積極向中央爭取調增核發支給上限，爭取基層消防同仁福利。