職災職能復健設備配有駕駛模擬，可以協助個案訓練。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

職災職能復健設備針對不同工作類別，設計相關課程，協助勞工重返職場。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣大千綜合醫院今年經勞動部職業安全衛生署審核通過，成為苗栗縣唯一職災職能復健專責醫院，院方22日舉行揭牌儀式，盼讓更多職災者有機會重返職場，縣長鍾東錦到場共襄盛舉，並強調職場環境安全極為重要，縣府將積極宣導與防範職災。

大千綜合醫院為協助職業災害勞工能順利返回職場，2017年成立工作強化中心，至今協助上百位職災個案，其中有6成個案接受工作能力評估及強化訓練，復工率達85％，今年獲勞動部審核通過，成為縣內唯一職災職能復健專責醫院。

院方服務過的個案中，其中1位42歲李姓聯結車司機，他在工作時因剎車故障造成車輛翻覆，導致上下肢嚴重骨折，後續還接受左側全人工肘關節置換手術。李先生受傷後無法順暢的操作方向盤及抬起貨物，甚至連上駕駛座都有困難。

在院方專業醫療團隊幫忙下，經過功能性能力評估、工作分析、工作模擬評估，以及5周的生理功能強化訓練，幫助他強化上下肢肌力及肌耐力，使其能順利搬貨、推貨並駕駛聯結車，目前已順利復工回到職場。

今天揭牌儀式，由縣長鍾東錦、立委徐志榮、勞動部職業安全衛生署簡任技士李士弘、議長李文斌、縣議員林寶珠、許櫻萍、徐筱菁、孫素娥、禹耀東、葉忠倫、頭屋鄉長徐鑫榮、公館鄉長何在鑫、大千醫院院長徐千剛等人共同揭牌成立。

鍾東錦說，他是礦工之子，礦坑也是最易發生職災的工作場域，他父親還因此罹患塵肺症，所以職災讓他感到畏懼，他不希望勞工發生職災，希望縣內業主給予勞工安全的職場環境跟保護，同時找出易發生職災的場域也非常重要。

鍾東錦表示，他真心不想再有職災案件發生，但萬一發生後，經過復健及職能訓練後能回到工作職場，是值得慶幸的事情，大千醫院加強職災勞工照顧，能夠成為勞工後盾，縣府勞青處將全力配合防範職災。

大千綜合醫院醫療副院長、復健科主任蔡建宗表示，職災職能復健服務內容，包含擬定復工計畫，並有職業災害勞工工作分析、功能性能力評估，以及增進生理心理功能強化訓練。

他說，在專業人員的協助下，讓職災勞工能盡速重返職場，減少勞工等待或嘗試復工期間所耗費的時間、醫療及社會成本，不用再舟車勞頓到外縣市，在地就能獲得優質完整的醫療與資源服務。