適逢「世界水資源日」，台北自來水事業處為鼓勵節約用水，現正辦理「馬桶修漏節水獎勵措施」，北水處表示，用戶可在11月30日前透過「家戶節水到府服務」檢查馬桶有無漏水，如漏水可於修復後檢附維修單據，最高可獲500元額度抵繳用戶下期水費。

北水處表示，近期中南部水情不佳，北水處轄區目前供水無虞，但仍不間斷提倡節約用水，2016年推出「家戶節水到府服務」，貼心為用戶到家中協助檢查用水異常，且據統計，服務案件中有15％以上用戶用水異常是來自於馬桶漏水。

北水處說明，若用戶認為用水異常增加或每期用水量逾60度以上者，可上網報名「家戶節水到府服務」，該處人員會到家中協助查看用水設施；如有馬桶漏水，只要修復完成後，上網申請即可獲最高500元抵繳該戶下期水費的獎勵，獎勵期間至11月30日前，或經費用罄為止。

北水處補充，有許多節水妙招可提供用戶參考，例如換裝省水型蓮蓬頭、水龍頭、用大臉盆接下淋浴或洗菜的水可拿來沖馬桶，每沖一次就省水6至9公升，既能省錢又能省水。