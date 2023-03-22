內政部移民署南區事務大隊嘉義市服務站日前辦理新住民家庭教育暨法令宣導活動，除協助新住民朋友瞭解最新的法令政策外，也邀請從事文創工作的大陸新住民申婷頡教導大家一起創作禪繞畫，大人透過繪畫得到靜心的效果，孩子也從中培養專注力並發揮無限創意，過程中學習彼此欣賞，讓親子關係發展更圓滿和諧。

來自湖南長沙的申婷頡，因研究網路遊戲的美術設計而與丈夫相識相戀，婚後定居嘉義生活，並持續以臺灣元素創作插畫、繪本等作品。她創作的童話故事「稻草人吉爾奇遇歷險記」曾獲移民署第七屆新住民及其子女築夢計畫補助辦理巡迴說書活動，並印刷100本贈與偏鄉學童及新住民子女，盼孩子們保持童心。

菲律賓籍新住民凱莉專注地創作自己的作品。(移民署嘉義市服務站提供)

來自菲律賓的新住民莉亞(右)及莎拉(左)相當喜歡自己的畫作。(移民署嘉義市服務站提供)

申婷頡說，禪繞畫是一種幫助生活放鬆的技巧，「禪」本身代表靜心，以慢速度來感受與珍惜眼前所有，而「繞」代表藝術，用一筆一畫構成圖樣，透過繪畫加深創作者對藝術的參與及信心，也樂於欣賞別人，有助「解構」家庭中原本的權威關係。活動請參與的新住民朋友在紙上畫出自己生肖的輪廓，並以嘉義市市花「豔紫荊」作為配飾，接著在輪廓裡發想各種禪繞圖樣，象徵來自世界各地的大家，在嘉義市這片土地落地生根，各自打拼奮鬥、發展出自己的一片天。

參與的新住民家庭開心地拿著作品與講師申婷頡(前排右二)合影。(移民署嘉義市服務站提供)

由婆婆陪同參與活動的菲律賓籍新住民凱莉說：「參加移民署辦的活動讓我接觸到不同類型的課程內容，也認識許多新朋友。今天是我第一次接觸禪繞畫，以直線、圓圈或是波浪等圖形隨機創作，覺得很有趣」!同樣來自菲律賓的新住民莉亞及莎拉也愛上禪繞畫，紛紛表示在播放輕音樂的環境下自由揮灑，不僅釋放壓力讓身心靈得到放鬆，也非常滿意自己的作品。

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，移民署持續推動築夢計畫及獎助學金等新住民及其子女照顧及培力方案，相關訊息可至新住民培力發展資訊網(網址: https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/mp?mp=1)查詢，或加入Line官方帳號(ID：@ifitw)，歡迎新住民朋友多加運用。