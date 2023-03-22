第3屆「世界自行車日」將首度移師台中舉辦，台中市觀旅局22日指出，騎乘活動將於6月3日登場，以東勢客家文化園區為起點，體驗東后豐鐵馬道，沿線經過百年歷史九號隧道、花梁鋼橋、夫妻樹廣場及后里馬場等，終點將在后里馬場舉行「自行車嘉年華」。

台中市觀旅局成功爭取第3屆「世界自行車日」首度移師台中舉辦，昨與交通部觀光局一同到東后豐自行車道現勘。

「世界自行車日」將首度移師台中於6月3日登場，台中市府邀請車友一起體驗東后豐鐵馬道之美。（台中市觀旅局提供）

觀旅局長陳美秀表示，2018年聯合國訂定每年6月3日為「世界自行車日」，台中為國際知名自行車產地，且自行車旅遊資源完善，休閒型自行車道沿途景觀清幽、服務設施完善，加上氣候宜人，是觀光熱門景點，觀旅局也每年舉辦「自行車嘉年華」，推廣鐵馬觀光。

陳美秀指出，交通部觀光局過往於東北角管理處、北海岸及觀音山管理處舉辦「世界自行車日」，今年首度移師台中，台中榮幸成為第一個共同合作舉辦的地方政府，將結合「自行車嘉年華」辦理系列帶狀活動，讓民眾深入體驗台中多元自行車道與周邊風光，並邀集美食、觀光工廠等組成市集，推廣在地產業。

觀旅局表示，台中為自行車友善城市，遊客可騎乘自行車在台中來趟低碳、綠色旅遊，山線推薦潭雅神自行車道，充滿特色的S彎道、波浪道是許多攝影人士熱愛的拍照地點，還可順遊自行車探索文化館、寶熊漁樂碼頭、原民文化館等；海線則可沿著濱海自行車道，享受海風吹拂，或到訪希臘風格的麗水漁港及高美溼地欣賞夕陽，共同響應世界自行車日的精神「綠色、永續、低碳」。