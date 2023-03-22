瑞士銀行集團同意以30億瑞士法郎（折合約新台幣990億元）收購瑞士信貸銀行，業界擔憂恐有上萬人被炒，根據金融時報報導，瑞信員工已開始聯繫全球各地的金融圈獵頭，急著找新工作。

報導指出，瑞銀併購瑞信之後，集團內員工人數將超過12萬人，因為職位重疊，預估裁員規模可能高達此數字的三分之一，但目前要確定裁多少職務還為時過早。清楚瑞銀計畫的人士說，瑞信旗下的投資銀行業務部門將首當其衝。

由於瑞銀和瑞信的產品和服務類似，兩大金融機構合併後，可能引發裁員風暴，瑞銀目前在全球擁約有7.4萬名員工，瑞信則約有5萬名員工。

另根據Business Insider報導，人資界消息來源指出，在瑞銀併購瑞信消息宣布隔天，一家新加坡招募公司透露接到約30通瑞信員工的來電，詢問他們是否有職缺。

Business Insider並引述歐洲金融圈獵頭說法指出，近期多位瑞信員工來訊詢問職缺，「收履歷收到手軟」，而上次出現這種情況是在2008金融危機時。