桃園市楊梅區富岡國小今年增設滑板社團，盼讓學生多元接觸課堂外活動。（富岡國小提供／蔡明亘桃園傳真）

福爾摩沙滑板學院教練李顯熙，現也在復興區的學校教學，經曾接觸街舞的學生家長引薦，現每周三下午都會到富岡國小教學。（福爾摩沙滑板學院提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區富岡國小位於桃園與竹縣交界處，因地理位置因素，尋找學生社團師資不易，校方為讓孩子有多元學習機會，持續發展社團活動，今年增設滑板社，透過家長引薦資源，吸引學生報名參與，每周一次的社課，雖剛開始僅學習基礎動作，孩子們仍相當興奮，教練也盼透過學習滑板，帶領學童培養面對挫折能力。

富岡國小校長李莉萍表示，學校位於桃竹交界，有將近四分之一為較弱勢的學生，相比市區國小，學生社團活動不多，較少機會參與校外活動，但仍希望孩子們多接觸課堂外的新事物，就近拓展視野、發掘專長。目前校內約有10個社團，包括烘焙社、直排輪社、烏克麗麗社、創意捏塑社等，分別於每周三、四下午為社團活動時間，另需經遴選參加的校隊則有躲避球、棒壘球與直笛團等。

富岡國小的孩子們對於能接觸滑板運動，感到相當興奮。（福爾摩沙滑板學院提供／蔡明亘桃園傳真）

校方期盼透過社團活動，讓學生就近拓展視野、發掘專長。（富岡國小提供／蔡明亘桃園傳真）

今年新增的滑板社共有15名學員，皆因對滑板感興趣而報名，甚至有的孩子會在課外時間，自行延伸學習。李莉萍說，經過熱心家長協助引薦師資，加上學生也有興趣，順利成立滑板社，今迎來第3次社課，學生都相當開心，期待每次社課，校內還有不少孩子喜愛跳舞，希望下階段能找到師資並成立熱舞社，增加學童多元學習、培養肢體協調的機會。

教練在剛開始的社課，會帶領孩子們認識滑板，並教導上板等基礎動作。（富岡國小提供／蔡明亘桃園傳真）

福爾摩沙滑板學院教練李顯熙，現也在復興區的學校教學，經曾接觸街舞的學生家長引薦，現每周三下午都會與助教王耀君來到富岡國小教學。李顯熙分享，富岡擁有自然、慢步調的環境，剛開始的社課帶領孩子們認識滑板，並教導上板等基礎動作，學員像發現新世界般，稍微成功跳躍就非常開心。

現代許多家長會讓孩子學習滑板，培養面對挫折能力。（福爾摩沙滑板學院提供／蔡明亘桃園傳真）

如今許多家長會讓孩子學習滑板，李顯熙提到，初學滑板過程中會經歷不斷跌倒的過程，對於正在成長階段的孩童而言，是能構築堅強心態的機會，雖挫折感重，但每個技巧的成功，獲得的成就感相對更多，能培養孩子面對挫折、學習跨越、堅持到底的精神。