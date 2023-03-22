據韓國政府消息，日本最快23日解除3項關鍵電子材料對韓出口限制，韓國產業通商資源部今天表示，與此同時，韓國政府也會撤回向世界貿易組織（WTO）提出的相關申訴，著手將日本重新列入貿易優惠白名單內。

韓國產業部長李昌洋今天召開記者會表示，韓國撤回WTO告訴的程序將在本週完成，並在本週內公布戰略貨品進出口公告修正案，進入行政預告期，著手將日本重新列入出口白名單內。對外界質疑韓方較日方更積極恢復白名單待遇，李昌洋表示，韓日間已確認儘快恢復白名單待遇，不須計較誰先誰後。

對白名單內國家出口時可享簡化程序優惠，李昌洋說，韓方先進行相關制度改善，不僅給予日本必須配合的理由，也讓韓國業者出口程序簡化，對國內也有實際利益。進出口公告修正程序一般須花費2個月，但李昌洋表示本案所需時間可能縮短。

韓國在日本限制含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Eatching Gas）3項關鍵電子材料對韓出口後向WTO提出申訴，進行爭端解決程序；同時因日方將韓國從貿易白名單中剔除，韓方也採取相應措施。

日本對韓國的出口管制一般被認為是對二戰徵用工（日本企業強徵韓國勞工）賠償爭議的反擊，日前在韓國政府提出由韓方處理賠償問題的解決方案後獲得快速進展。李昌洋指出，出口管制措施解除有助韓日兩國經濟合作及國際供應鏈穩定，「這段時間以來中斷的政府溝通管道恢復，企業合作及投資氛圍也重現生機」。

除規劃引進三星電子、SK海力士等韓國半導體大廠的日本零組件供應商入駐京畿道龍仁半導體產業園區，韓國產業部也希望與日方擴大在液化天然氣（LNG）、能源基礎建設、智慧城市等產業合作，共同開發第3國市場。