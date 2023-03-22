藝人艾成去年8月墜樓身亡，享年40歲，沒想到事隔7個月，才剛在台灣錄完綜藝節目返回馬來西亞的弟弟艾翔，於日前心肌梗塞猝逝，噩耗傳出後讓所有人難以置信，如今訃聞曝光，只見他留下妻女相依為命之外，最年長的兄長也早已逝世，讓人大感不捨。

艾翔去年來台參加王瞳舉辦的「超乎想像 艾成了」追思音樂會，當時他獻唱《耶穌》獻給在天上的哥哥艾成，由於兩人外貌及嗓音幾乎「神複製」，讓在場所有人驚艷不已，本月初上節目《最強綜藝秀》時，主持人胡瓜坦言見到艾翔第一眼時，看到酷似「艾成」的他確實有被嚇到，未料才隔半個月就因為心肌梗塞猝逝，享年40歲。

如今訃聞曝光，只見艾翔獨留妻女相依為命，此外，家中原本有6位兄弟姐妹，在大哥君豪跟二哥艾成相繼離世後，如今連艾翔也移居天堂，僅剩兩個姊姊艾妮、艾蕓以及小弟艾衛，眼見年邁雙親接連「白髮人送黑髮人」，讓人可以說是不勝唏噓。

根據《星州網》報導，艾翔入殮儀式及追思會將於明天(23日)早上舉行，艾翔大姊艾妮除了發文弔念，更公開遺照，只見艾翔雖露出一抹微笑，卻讓人看了格外心疼，此外，王瞳稍早也發文表示收到消息後十分震驚，由於擔憂年邁雙親的身體，呼籲外界切勿打擾，希望能多給予時間和空間，接著強調「艾成和艾翔已經團聚」。