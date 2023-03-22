日本二刀流球星大谷翔平在本屆WBC（世界棒球經典賽）大放異彩，冠軍賽的表現更是令人印象深刻，讓榮獲上屆WBC最有價值球員的小熊投手史卓曼（Marcus Stroman）也讚不絕口，在推特上大力稱讚大谷翔平。

大谷翔平在冠軍賽擔任第3棒指定打擊，3打數跑出1支內野安打，對大谷來說並不是相當出色的表現，因此他決定換個方式幫助球隊，擔綱日本守護神角色，不僅成功封鎖美國隊攻勢，還將大聯盟最強打者兼天使隊友的卓奧特（Mike Trout）給三振出局。

史卓曼上屆代表美國奪冠並拿下賽會MVP，在WBC參賽資格認定相當寬鬆的情況下，今年他代表母親的祖國波多黎各參賽，史卓曼出賽2場都是先發，包含八強賽面對墨西哥力繳4.1局失2分，可惜波多黎各最後遭到逆轉，無緣繼上屆之後再度前進四強。

即便所屬隊伍遭到淘汰，史卓曼仍然非常關心WBC戰況，對於大谷翔平率領日本拿下冠軍的英勇表現也深感佩服，在推特上寫道：「給大谷10億美元吧！棒球場上如同神話般的獨角獸之神。」大谷翔平今年球季結束後將成為自由球員，有望簽下大聯盟有史以來首張5億美元合約，目前棒球界最大張的合約，正是敗在他手下的卓奧特所持有，他在2019年與天使簽下12年4.32億美元。