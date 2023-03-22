近日恆春基督教醫院成立高壓氧治療中心，成為目前枋寮鄉以南唯一有高壓氧醫療設備的醫院，連離島地區蘭嶼、綠島、小琉球等居民也能就近照顧。（恆基提供／謝佳潾屏東傳真）

近日恆春基督教醫院成立高壓氧治療中心，成為目前枋寮鄉以南唯一有高壓氧醫療設備的醫院，連離島地區蘭嶼、綠島、小琉球等居民也能就近照顧。（恆基提供／謝佳潾屏東傳真）

近日恆春基督教醫院成立高壓氧治療中心，成為目前枋寮鄉以南唯一有高壓氧醫療設備的醫院，不僅能服務在地居民，連離島地區蘭嶼、綠島、小琉球等居民也能就近照顧，且六人艙高壓氧艙用途非常廣，從潛水夫病到慢性復發性骨髓炎等，都能透過高壓氧輔助治療。

恆基院長黃健榮指出，恆基的高壓氧治療中心是引進六人艙高壓氧艙，高壓氧治療的適應症項目非常廣泛，從潛水夫病或急性氣栓塞症、 一氧化碳中毒、壞死性軟組織感染及混合性細菌感染、慢性復發性骨髓炎等，都能透過高壓氧來輔助治療。

黃健榮說，在具有高壓氧專科醫師執照的醫師使用高壓氧設備治療下，可有效縮短病患傷勢復原時間，過去許多民眾都要花時費力前往屏東市區或高雄地區就醫，現在恆基有了高壓氧中心，不僅能夠服務在地居民，包括蘭嶼、綠島、小琉球等離島地區的居民也能就近照顧到。

除了高壓氧治療中心外，恆基也成立聽力檢查中心，黃健榮說，恆基去年2月在奇美醫院耳鼻喉科部長林永松醫師的主動詢問下，搭起了醫療合作的橋梁，耳鼻喉科團隊的服務獲得鄉親的好評稱讚，特別在滿1周年之際設立聽力檢查中心，引進專業聽覺評估服務設備，讓民眾能在地完成基本的聽力檢查、中耳功能檢查、電生理檢查等。

黃健榮強調，不管是高壓氧治療中心還是聽力檢查中心，恆基都秉持著以專業的醫療診斷、讓民眾能夠有在地且即時的醫療服務。