攸關普發現金6000元的《疫後特別預算》，立法院朝野黨團16日協商後，預計24日表決通過，最快民眾4月6日就可領到錢，領取期限擬至10月底。財政部今(22)日表示，從今日起至領發最後期限前過世的民眾，若原本符合領取資格，可由遺屬到郵局代領款項。

今日為登記入帳上網登記首日，由身分證字號或居留證尾數0、1的民眾先上場，截至上午11時，已有超過44萬人登記。然而，若在3月22日當日以後過世的人，還能領取款項嗎？財政部表示，若原本符合領取資格，仍可由遺屬在郵局代為領取款項。

財政部說明流程，已過世民眾的遺屬需先電洽1988專線，專線人員會詢問已過世民眾是否領取現金以及是否為112年3月22日以後過世，並請遺屬提供已歿者的死亡證明及身分證明文件，確認遺屬（代領人）領取現金的指定郵局。

該專線將會協助把相關資訊交給財金公司進行系統註記，後續將通知遺屬至指定郵局領取現金。財政部提醒，遺屬若要到郵局領取現金，要記得攜帶過世親人死亡證明、身分證件、代領人的切結書以及代領人的身分證明正本文件。