和平區環山部落平等國小附近下午發生山林火警。（民眾提供）

和平區環山部落平等國小附近下午發生山林火警。（民眾提供）

台中市和平區環山部落平等國小附近下午發生山林火警，由於起火點位在棱線，加上取水困難，火勢不易撲滅，台中市消防局已申請空勤隊派直升機吊掛水袋協助滅火，初估火災燃燒面積約3、4公頃。

今天下午環山部落平等國小附近上方的松柏農場流籠頭處起火，台中市消防局獲報出動梨山分隊前往灌救，梨山義消分隊也出動10人前往協助。

由於起火處位在棱線，加上山區風大，取水困難，火勢難以控制，目前消防局已申請空勤隊出動直升機，以吊掛水袋協助滅火，目測火災面積約3、4公頃，希望能趕快控制火勢。