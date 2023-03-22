矽谷銀行擠兌倒閉後，引發金融市場一連串動盪；國泰金控總經理李長庚今在法說會上警示，矽谷銀行事件未來可能在很多國家陸續發生，過往銀行發生擠兌，會看到大批民眾前往排隊，現在各銀行數位轉型，民眾只要手指間滑幾下，錢就可以轉出去了，加上網路社群媒體發達、謠言傳送速度很快，呼籲政府要想好事先管理機制，當銀行發生流動性危機時，才不會衍伸更大金融風暴。

矽谷銀行短短48小時擠兌金額達420億美元，相當於新台幣1兆2000多億元，李長庚表示，矽谷銀行事件若在台灣發生，金融市場會掛掉，因為沒有一家銀行可以承受這樣大金額的擠兌風暴，當股市下跌幅度太大都有熔斷機制了，銀行數位化的發展下，應該先想好流動性突然有枯竭風險時，事先能有「熔斷」管理機制來防範。

李長庚表示，最近金融市場震盪，各國央行很快進來管理，風暴可能很快平息下來，不過，在數位科技快速發展下，銀行提供更方便、快速的即時運用；李長庚表示，矽谷銀行曾得最佳銀行獎項，是一間好銀行，碰到市場急遽速度升息，資產成本、配置出現問題，導致這次的擠兌風波。

對於壽險是否也會出現危機？李長庚表示，去年10月全球股、債波動大，坦言各家壽險解約金額確實比較高，但當時的背景情況是台美利差大、新台幣貶到32元，與最近國外銀行倒閉、瑞士信貸事件不能相提並論。

李長庚認為，壽險與銀行特性不同，保單還沒到期解約，對保戶來說會有一定金額的損失，且保險有安定基金保障，不會發生像銀行的擠兌風險。