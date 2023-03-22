基隆市警察局第一分局南榮路派出所於20日晚間8時許，有一計程車司機至派出所報案，表示其載送之乘客疑似因酒醉在後座無法自行起身，遂請求警方協助。員警表示當時女乘客確實酒醉，待稍酒醒後，因不好意思造成警方和司機的困擾，決定付車資徒步返家，但員警考量女乘客安全，仍陪同送其平安回家，結束這場「茫遊記」。

第一分局表示，南榮路派出所警員劉汶樺、鍾永泰於20日晚間8時許，有一位計程車司機著急至派出所報案，向員警表示其載送之女乘客疑似因酒醉在後座無法自行起身，遂請求警方協助，二員見狀立即至計程車處查看。

警方到場後，發現確實酒氣濃厚，經關心後，該中年女子乘客才逐漸醒來，並向警方表示自己當晚與友人聚餐喝了不少酒才導致喝醉，造成司機及警方的困擾感到不好意思。

該女子當下給付車資後，決定下車徒步返家，但兩員警考量夜間危險，加上乘客酒醉，為了顧及該女子之安全，便陪同其步行返家。最後在二員警的陪同下，終於平安將該女乘客送回住處，兩員才放心離去接續執行勤務，結束這場「茫遊記」。

暖心陪同喝醉女乘客返家的員警劉汶樺（左）、鍾永泰（右）。（基隆市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

市警局呼籲，民眾如有飲酒，應注意自身酒量，適量飲酒並保持自身意識清楚，以確保生命財產安全；另可以由親友護送返家，或搭乘計程車、指定代駕等，遵守「開車不喝酒、酒後不開車」等安全駕駛觀念，讓家人放心，也讓用路人安心。

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