苗栗縣頭份市1名王姓女子，日前在LINE訊息中認識網友，遭對方鼓吹投資虛擬貨幣可獲賺大錢，王女信以為真，前往銀行準備匯款10萬元到對方指定帳戶，銀行行員查覺有異報請頭份警分局頭份所員警趕往勸阻，保住王女辛苦積蓄。

苗栗縣警頭份分局日前接獲轄內某銀行行員報案指稱有詐騙案件，立即派遣頭份所警員吳明昌、唐郁栩前往處理，員警到達現場後發現王姓女子正欲匯款，經警方詢問得知，王女是在LINE訊息中認識網友，對方鼓吹投資虛擬貨幣可獲賺大錢，王姓信以為真，依指示前往銀行匯款，經警方調查後確認為常見的詐騙手法，經不斷勸說下，成功阻止匯款，王女非常感謝警方及銀行人員積極幫她保住積蓄。

頭份分局長林育旺表示，本案能順利阻詐成功是銀行人員的機警及員警到場後的調查及耐心勸說，另網路虛擬貨幣行情火熱，詐騙集團看準民眾投資動機，訛詐民眾投資匯款後，往往以不同名目再要求繼續投入資金便可獲利，籲請民眾勿聽信網路上所認識的網友訊息盲目投資，以免落入詐騙陷阱，得不償失