有傳聞指出，甫卸任內政部長的徐國勇將投入2024立委選舉，徐國勇接受中央社訪問時表示，不會參選立委。

媒體報導指出，民進黨台北市議員洪健益為徐國勇領取立委初選表格，還透露徐國勇可能投入3個選區，包括台北市第二選區（大同、士林）、第四選區（內湖、南港）或新北市第五選區（新莊、樹林、鶯歌）。

由於上述3個選區的現任立委，皆為民進黨籍，台北市第二選區為何志偉，台北市第四選區為高嘉瑜，新北市第五選區是蘇巧慧，引發外界議論。

徐國勇說，去年九合一選後就有地方基層大老及支持者不斷鼓勵、建議他，能夠重披戰袍出來選立委，選區包括上述3個選區。

不過，徐國勇表示，台北市議員王世堅已經登記投入北市第二選區初選，因此他不會與好朋友競爭，新北市也不考慮，選那裡沒意思，沒必要跟蘇巧慧競爭。

至於外界傳聞可能到台北市第四選區挑戰高嘉瑜，主要是徐國勇早年的議員及立委選區。目前，台北市第四選區的國民黨潛在對手是有意捲土重來的前立委李彥秀，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱也表態參選。

徐國勇說，他不會參選立委，但是「我會支持一個女的」。至於是哪一位，徐國勇笑而不答。

民進黨立委蘇巧慧下午在民進黨中執會前受訪，被問到外傳徐國勇將挑戰她的選區。蘇巧慧笑說，這應該是不可靠的馬路消息，她從來沒有聽過徐國勇有這種計畫，目前為止也沒有聽到有人要來她的選區登記，這幾年她在選區經營非常努力，在地方建設、國會表現受到大家肯定，她有信心能為民進黨守住這一席。