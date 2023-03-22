這下真的有人要掉腦袋！國軍又爆發槍枝外流的重大軍紀事件！桃園龜山分局日前抄黑幫軍火庫，驚見嫌犯擁有一把T65K2步槍及大批子彈，由於上面印有聯勤兵工廠標誌，警方懷疑恐有國軍部隊外流步槍及子彈，立刻通報憲兵單位，並將步槍送交軍方單位鑑驗，赫然發現竟是真的是由軍中流出，目前檢警軍三方均相當低調不願多談，僅對外表示是模型槍，但目前已投入人力全力偵辦，軍方更下令全軍大清查，如果屬實，恐引爆軍方大地震。

日前海軍所屬龍泉新兵訓練中心本月8日傳出45手槍被掉包成模型槍事件，海軍教育訓練暨準則發展指揮部隨即回應成立專案小組調查，並全面實施械彈清點；不料，當天陸戰99旅又稱，發現短少T91步槍槍機兩件，一天連爆兩起軍紀事件，引起全國譁然。

未料近日又再度傳出槍枝外流，桃園龜山分局日前執行掃黑，追查黑幫軍火庫時，赫見一把軍方65K2步槍及子彈，經送交軍方單位勘驗，確認是國軍目前使用的現役槍枝，警方及軍方大為震驚，目前正在積極進行全軍大清查，並調查外流單位。但是檢警單位卻相當低調，對外均不願多談，還澄清是民間玩家使用的模型槍，目前調查仍在進行，若屬實，未來恐會引起極大風暴。