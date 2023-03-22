後天全台晚間7時52分左右，將出現逾百年未曾在傍晚出現的「月掩金星」奇景，屆時明亮的金星將於30秒內完全消失於眉月邊緣，形同日食。台北市立天文科學教育館表示，以往肉眼可見的月掩金星都發生在黎明前，日落後可見相當少見，建議民眾把握機會觀賞，否則要等到40年後才能再次遇見。

天文館表示，全台各地將在24日晚間7時52分前後看見月掩金星，發生時間會依民眾所在地裡位置而有數分鐘的差異，像是越往南方能越早看見，高雄便比台北早約2分鐘。

天文館說，月掩金星發生時，明亮到金星會在不到30秒內完全消失於眉月邊緣，如同日食般令人驚歎，晚間8時49分金星便已落下地平線，無法看見，館方將從晚間7時40分起於YouTube頻道直播及解說此天象。

天文館解釋，月掩金星發生頻率不低，可是一般民眾欣賞到的機會很少，因為金星是內側行星，與太陽視距離較小，所以即使發生經常在白天，被陽光掩沒而不可見，又或者在黎明前而鮮為人見。

天文館統計，以過去一百年而言，台灣出現月掩金星多達28次，但發生在白天的就有22次，其他6次，包括1974年上一次肉眼可見的月掩金星，都是在黎明前，但像這次發生在日落後且大眾皆可目睹的機會，得回溯到百多年前的1895年，這次錯過，就要等到40年後的2063年5月31日。