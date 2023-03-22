大谷翔平率領日本武士奪回WBC經典賽冠軍，當仁不讓獲選MVP，道奇球迷早在賽事之初就重複嚷著同一句話：他什麼時候才來道奇？當大谷繳出好表現的時候，他們就會說：「這個未來的道奇球員表現不錯。」經典賽結束之後，立即有人合成大谷翔平穿上道奇球衣的照片了。

洛杉磯天使積弱不振，即使「神鱒」卓奧特（Mike Trout）希望大谷留下，但是大谷拿過「世界冠軍」之後（WBC的冠軍頭銜是世界冠軍），他還會想要回去天使隊一直輸球嗎？今年是他留在天使最後一季，年薪3000萬美元。

大谷翔平在天使隊5年，每一年都是敗多勝少，當初選擇美聯球隊是為了要實現「二刀流」，因為美聯才有DH指定打擊。如今國聯也全面實行DH，同樣在洛杉磯的國聯球隊道奇、舊金山巨人就成為很好的選擇，在地理位置上較接近日本，勝過紐約大都會、洋基這些東岸球隊。

道奇明星投手柯蕭（Clayton Kershaw）也遺憾無法參加經典賽，因為大聯盟未通過他的保險案。柯蕭賽前告訴《洛杉磯時報》記者說，他對於有機會看到大谷與卓奧特對決而感到興奮。結果真的在第9局最後一個出局數上演夢幻戲碼。