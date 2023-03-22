竹崎高中邱玉君同學（左），繁星率取台大社工系，與校長蘇淵源（右）合影。（竹崎高中提供／邱顯誠嘉義傳真）

2023年大學繁星放榜，嘉義縣竹崎高中成績亮眼，繁星共有62位學生上榜，錄取率達8成6，其中上國立大學及醫學相關科系比例有5成，包含台大、清大、政大、成大等學校；而特殊選材則有10位，人數占全高三生近1成，學校更創下連續12年都有學生錄取台大的紀錄。

竹崎高中校長蘇淵源表示，錄取台大社會工作系的邱玉君同學，雖家庭經濟弱勢，長期靠政府中低收入戶補助維持生計，但玉君勤學且自律，在校積極參加各項活動，曾代表學校在國語文競賽、文藝獎、英語競賽等賽事中奪得佳績，也獲全國瑣呐獨奏高中職B組優等，表現深獲肯定，本次繁星上台大，全校師生與有榮焉。

輔導室老師謝馨儀說，學校進行一對一繁星輔導，請學子評估自己的志向和考量，在與家長充分溝通後，鼓勵選填最佳志願，今年多位同學也都錄取中心志願大學：黃乙淋同學錄取成功大學心理系、陳郁妍錄取國立中正大學政治學系；何佳儒同學錄取政治大學法律系，曾為羽球青少年國手，獲得羽球混合雙打冠軍的楊子賢，則經特殊選才管道，錄取國立清華大學清華學院學士班甲組。

蘇淵源指出，學校今年在繁星、特殊選才表現優異，特殊選才更破以往紀錄，錄取人數占高三生近 1 成；而錄取頂大的同學，也大多由國中部直升高中，校方除了重視學業，在科技、體育、藝術等領域也都有佳績，升學輔導重視適性發展，尊重學生的選擇。