板橋區公所志工指導民眾登記普發6000元業務。（徐沛琪攝）

普發6000現金「登記入帳」今（22）日起開放預先上網登記，前5日由身分證或居留證號尾數為「0、1」先行登記，新北市29區區公所同步設置窗口，協助長者臨櫃辦理。其中，板橋、新店區發生民眾一早趕到，卻因身分證尾數不符合資格撲了空；不過都在公所人員指導下，並給予QR碼供後續自行操作。

截至中午，各區公所普遍有數十位民眾前往登記或諮詢，包括永和區公所共完成23位民眾登記，社文課課長劉文州表示，族群多為50歲以上長者居多，由工作人員親切協助下，登記流程相當順利。意外的是，也有年輕人親自前來辦理，本人認為這樣比較心安；中和區共計受理13件。

板橋區公所完成6件、新店區公所7件、汐止區公所14件，遇到多數民眾因屬於特殊族群，符合領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退等，來了才知道原來自己的獎金會自動入帳；還有銀髮族不清楚政策，以為可以直接拿到6000元鈔票。