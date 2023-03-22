台中市東勢警分局21日舉行「強化治安聯防座談會」。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市東勢警分局21日舉行「強化治安聯防座談會」。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市東勢警分局21日舉行「強化治安聯防座談會」。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

近期私刑拘禁案件受社會廣泛關注，另在旅館內開毒趴或作為據點交易毒品也是社會大眾關心之治安議題。台中市東勢警分局21日舉行「強化治安聯防座談會」，邀請轄區旅宿業者參加，並提供辦別可疑情事的5大技巧，攜手一起有效打擊犯罪。

「強化治安聯防座談會」參與座談會業者近50人，會中警分局長林大為擔任宣導小老師，除宣導最新詐騙手法及拘禁案例外，並提醒業者遇到下列可疑情況時，應依旅館業管理規則第27條及毒品危害防制條例第31條之1，立即通報當地警察機關。

可疑情形包括：大量訪客只進不出，且特定人自由出入；大量訂購不成比例的餐點和飲料；訪客神情慌張；房內有異常聲響或怪氣味等狀況；發現任何異狀亦可通報警方處理。警方指出，業者如知情未報，可處負責人10萬元以上100萬元以下罰鍰；其情節重大者，各目的事業主管機關得令其停止營業6個月以上1年6個月以下或勒令歇業。

旅宿業者表示，第一次受邀參加治安聯防會議感到十分新奇，對於與警方一同打擊犯罪，絕對力挺警方到底，除了會協助警方播放「阿昭署長防詐宣導影片」外，亦加入「東勢分局旅宿業治安聯防」，如有發現可疑不法分子，立即通報警方，一同守護山城治安。

東勢分局長林大為表示，感謝轄區旅宿業者熱烈參與本次座談會，藉由「第三方警政策略」，與旅宿業構築「強化治安聯防」安全防護網，也請市民朋友如發現犯罪線索，請撥打110或提供給轄區派出所，共同營造本市居民良好的居住環境。本分局亦持續推動「73328警政策略」，維持山城治、交安，給山城民眾安全居住環境。

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