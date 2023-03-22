國民黨桃園市議員凌濤22日質詢時指出，工務局過去8年舉辦306場活動，等於不到10天就辦1場，斥前市長鄭文燦把工務局變活動局，要求市府承諾剪綵活動減量，副市長蘇俊賓當場允諾減量3成以上絕對沒有問題，強調工務單位最重要的就是做好工程品質，絕非好大喜功辦活動。

凌濤說，民進黨許多議員質詢圍繞「50億元的多重宇宙」，但他盤點發現，張善政的政見只花30億元，超徵的50億元都用來執行張善政的政見，民進黨團的說法是對民主選舉常識的嚴重不足，直指選民願意託付給張善政，就是希望代理教師全聘期、國中小營養午餐、擴大肺癌早期篩檢計畫、生育津貼的調整加碼等政見實踐，事實也證明都讓市民超有感，反問：「民進黨要反對哪一項？」

凌濤嗆聲，要民進黨議員明講，不要拐彎抹角，淪為「網紅議員」蹭聲量，相信市民都看在眼裡。他強調，政見花費都剛好在超徵退回稅額預算的範圍內，未排擠到現有預算，是全桃園市民之福，「你有什麼好反對的？民進黨團最好跟全市民交代清楚！」

凌濤也痛批，鄭文燦把工務局當成活動局，前市府工務局主管也失能，專任的管理與土建人員全都在違法兼職，光是開工、啟用剪綵典禮，8年內就舉辦306場，幾乎每10天就辦1場活動與剪綵，拖垮基層，而且重複動員里鄰長，「過去就是因為讓基層疲勞動員，賠上人命跟市府形象！」要求解決違法兼職、監工問題等工務亂象，回歸工程，並要市府具體承諾剪綵減量3成。

蘇俊賓說，市長張善政多次提到，預算或是人力資源都很珍貴，要用在刀口上，且工務單位最重要的就是做好工程品質，絕非把活動做好，強調張善政已在議會宣示，該去的工程剪綵要出席，但總量會大減，「減量3成以上絕對沒問題！」