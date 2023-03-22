宜蘭縣清水地熱遊憩區「聯外道路改善工程」已完成，縣府與國光客運公司協調將在26日啟動假日公車接駁，遊客有2種方式可搭乘，一種從羅東運轉站搭綠17直達清水地熱，或在長埤湖風景區轉搭接駁車入園，遊客可免於開車排隊之苦。

清水地熱為宜蘭縣風景區人氣王，園區內停車場250個停車位，假日經常不到10點就客滿，即啟動停車場總量管制措施，實施一出一進放行，排隊等候入園的車陣綿延數百公尺，需等到車子出園再依序放行，讓不少遊客飽受開車排隊之苦。

宜蘭縣清水地熱遊憩區「聯外道路改善工程」已完成，縣府與國光客運公司協調將在26日啟動假日公車接駁。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

遂縣府執行清水地熱聯外道路改善工程，在全長3.7公里長的路段新闢10處寬約6.5公尺以上的避車道，供中型巴士會車，以提升通行安全；縣府積極偕同國光客運前往現場勘查接駁路線，最近已可在清水地熱、長埤湖看見公車站牌。

清水地熱假日接駁規劃於26日試營運，平日不行駛，有2種方式供遊客選擇，一種從羅東轉運站上車，經過羅東運動公園、安農溪泛舟點、落羽松秘境、三星青蔥文化館、長埤湖等站，最後抵達終點站清水地熱，一天有4個班次，羅東轉運站發車時間為上午7時40分、9時、下午12時20分、3時，採三段票收費。

另一種則會有中巴在長埤湖與清水地熱對開，營運時間為上午9時至中午12時、下午12時半至5時，每10到15分鐘一班車，採一段票收費，票價20元，使用悠遊卡15元。因目前長埤湖停車場免費停車，民眾可多加利用。