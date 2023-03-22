配合大台北地區計程車起程價於4月1日調整為85元，北市社會局表示，持北市核發的敬老悠遊卡或愛心悠遊卡搭乘敬老愛心計程車，每趟次最高補助自50點提升至65點，此外，每月480點福利點數也可折抵安坑輕軌。

社會局表示，考量大台北地區計程車起程價於4月1日調整為85元，敬老悠遊卡或愛心悠遊卡搭乘敬老愛心計程車，不分搭乘車資高低，每趟次最高補助自50點提升至65點，併同計程車新運價實施日實施，減輕長輩及身心障礙者搭乘所需負擔費用。

社會局也說，配合安坑輕軌於3月13日正式營運，民眾即日起持北市府核發的敬老悠遊卡搭乘，可以每月480點福利點數扣抵，輕軌票價20元扣8點、票價25元扣10點，若剩餘點數不足夠支付當趟車資，全額改扣現金。

社會局表示，敬老卡或愛心卡僅限本人使用，每月補助480點福利點數，1點折抵1元，持北市敬老卡除可搭乘大眾運輸交通工具外，也可使用大部分公營場館，如各區運動中心等合計59處場館，鼓勵長輩活動筋骨。