中國大陸逐漸走出疫情之際，大陸首個自主研發的mRNA疫苗產品獲得緊急授權使用，該疫苗是由大陸石藥集團研發，加強接種後14至28天，疫苗保護效力為85.3％。

界面新聞報導，大陸石藥集團22日午間在港交所公告，經中國國家衛生健康委員會提出建議，國家藥品監督管理局組織論證同意，該集團的新型冠狀病毒mRNA疫苗（SYS6006）在中國納入緊急使用，用於預防新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染引起的疾病。

根據公告，在疫情期間開展的4000例序貫加強免疫臨床研究中，以重組蛋白疫苗為對照，觀察加強接種後7至28天，SYS6006的保護效力為70.2％；觀察加強接種後14至28天，SYS6006的保護效力為85.3％。

SYS6006為石藥集團自主研發涵蓋Omicron BA.5突變株核心突變位點的mRNA疫苗，於2022年4月獲得大陸國家藥監局的應急批准進行臨床試驗，目前已在中國完成I、II期和序貫加強免疫臨床研究，通過超過5500人的臨床研究結果證明了其安全性、免疫原性和保護效力。

石藥集團稱，該產品是中國首個自主研發，獲得緊急授權使用的mRNA疫苗產品。集團將充分考慮當前新冠病毒變異特性，預測未來毒株的變異趨勢，推進針對新變異株的迭代新冠mRNA疫苗的研發，並積極推動該平台上其他產品的開發進程。