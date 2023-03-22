高雄近期演唱會的熱潮不斷，全台唯一結合5G網路和8K影像的VR體感劇院，也將在4月1日至4月5日期間推出《SESSION 180》VR音樂現場。由金曲獎製作人許哲珮和VR導演王品仁攜手合作，帶領七組音樂人，包括包含旺福、許哲珮、蘇珮卿、陳忻玥、恐龍的皮、十九兩樂團以及葉穎，共同打造21部VR演唱會，讓觀眾透過戴上VR眼鏡，享受「音樂實境、虛擬現場」的全新感官體驗。

恐龍的皮VR音樂表演(高雄市文化局提供)

高雄市電影館呼應全球文化科技趨勢，以VR視覺結合流行樂與劇場的沉浸式體驗，透過《SESSION 180》的VR演唱會，讓音樂與科技結合，創造出全新的娛樂體驗，也帶給觀眾前所未有的知覺震撼。《Session 180》VR音樂短片以最高規格的3D VR拍攝技術，「一鏡到底」呈現音樂創作人私下最真實的全新表演型態，觀眾彷彿置身於「搖滾區第一排」，和藝人直接面對面，讓現場音樂撞擊全身的五感知覺。

十九兩樂團VR音樂表演(高雄市文化局提供)

音樂總監許哲珮表示，《Session 180》是全新的音樂體驗，過去的音樂演出只能在現場或透過螢幕觀賞，但VR技術的應用，讓觀眾可以身歷其境、感受音樂人演出的氛圍和情感。許哲珮還用「靈魂出竅」來形容這次創作經驗，「你戴上VR眼鏡，真的會覺得「我來到你的練團室」，然後你就在我面前調音、唱歌，那種距離，真的是會近到有點不好意思，真的是全新感官的演唱會體驗」。

許哲珮VR音樂表演(高雄市文化局提供)

導演王品仁曾以VR短片《Vision》獲得多項國際影展的肯定，他帶領VR團隊前進音樂人的家裡或工作室，讓受邀的七組歌手首度曝光創作環境，王品仁表示，過去的Live Session大多選在錄音室或表演空間拍攝，鮮少走進音樂人的私密創作空間，但寫歌創作的當下，往往是最珍貴的時光，所以決定探究每位創作者的秘密基地，讓樂迷有機會透過《Session 180》，體驗一首歌誕生的起點。

陳忻玥VR音樂表演(高雄市文化局提供)

首度公開秘密練團室的旺福，帶來〈我當你空氣〉、〈迷你裙〉和〈兩個恰恰好〉三首歌曲，對於嘗試VR Live拍攝，團員也感到相當新鮮，尤其戴上VR眼鏡親自體驗後，每個人都驚訝不己；許哲珮也首度亮相北投居家空間，她特別演唱〈氣球〉、〈彈吉他就能快樂〉和〈時間博物館〉，歡迎樂迷來體驗全新的視覺與聽覺感受。

葉穎VR音樂表演(高雄市文化局提供)

VR體感劇院在清明連假期間(4月1日至5日)，上映《SESSION 180》VR演唱會，7組歌手21首沉浸式音樂短片，打造專屬於樂迷的VR音樂虛擬世界。樂迷可以在30分鐘內，隨選任何歌曲、組裝VR音樂拼盤，盡情享受只有藝人和觀眾的音樂私密空間。樂迷觀眾可於4/1起現場購票、預約場次，單張票價為150元，憑大港開唱票券或高雄市電影館會員，更可享100元的特價。

蘇珮卿VR音樂表演(高雄市文化局提供)

特映期間，許哲珮與王品仁於4月1日(六)下午4點在VR體感劇院舉行「當VR遇上音樂，只為你唱歌」講座，分享VR應用在音樂娛樂產業的未來趨勢。透過《SESSION 180》的VR演唱會，讓音樂與科技結合，創造出全新的娛樂體驗，也帶給觀眾前所未有的知覺震撼。欲知更多活動詳情，可加入「高雄市電影館」LINE官方帳號（https://lin.ee/eRPmoBs），或至VR體感劇院官網（https://vrfilmlab.tw/）與臉書粉絲專頁、IG查詢。