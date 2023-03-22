今天國曆3月22日至4月19日，適逢19年才1次的「黑兔雙春閏二月」，俗話說「三年一閏，好歹照輪」傳統習俗認為長輩遇到閏年會減壽，主因是閏月讓時間變長，對年長者來說是折壽，等於少活了1個月，為人子女會送豬腳給父母添壽。文史工作者歐陽上智說，送豬腳主因是以前豬肉很貴，再加上豬腳有肉有筋被認為是「強健」，麵線有長壽的含義。

文史工作者歐陽上智說，每3年有一次閏月，雙閏二月19年才一次，這是一個循環，傳統習俗相傳閏月出嫁的女兒，要買豬腳麵線回娘家給父母親添福壽；如果長輩是茹素者，子女會改買麵線和營養補品送給父母親，象徵性的子女盡孝道為長輩添福壽。

適逢19年一次黑兔雙春閏二月，民俗家建議送豬腳麵線給父母親添福壽。(陳世宗攝)

歐陽上智指出，今天是農曆閏二月的初一，如果父母親都沒生女兒，坊間就兒子或媳婦購買豬腳麵線聊表孝心。大安區農會表示，農會為方便及鼓勵坊間孝道及善行，特推出增福添壽禮盒，提醒子女趁這個禮拜週休二日，買份豬腳和麵線返家探視父母親略表孝心。

大安區農會總幹事蔡建宗說，大安區農會貼心的為女兒們準備豬腳麵線添壽禮盒，呷麵線「添福壽」、呷豬腳「增勇健」，替忙碌工商業社會的民眾準備起這份應景的孝心。