受到景氣下滑、訂單減少等原因，近日製造業實施無薪假（減班休息）人數已突破7000人，但與此同時，勞動部提供的加碼版充電再出發及安心就業計畫要隨著6月30日到期的特別條例落日，勞動部官員表示，充電再出發會持續協助減班休息勞工，安心就業計畫則擬由就業保險法的僱用安定措施接手。

據統計，上周共有2339、1萬7674人實施無薪假，且多數集中在製造業，達7302人。

勞動部部長許銘春表示，目前的充電再出發及安心就業計畫將在6月30日截止，但目前已盤點，希望仍夠持續穩定國人就業。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良說，其中充電再出發計畫在疫情前就有相關方案，至於疫情期間還有時數、額度的加碼計畫，將修正計畫針對特殊情況時提高，但一般情況就回到疫情前的規定；至於安心就業計畫則由就業保險法的「僱用安定措施」接手，並啟動討論僱用安定措施門檻，希望在7月1日能夠銜接。

依法規定，僱用安定計畫被保險人領取薪資補貼要有就業保險投保年資累計達1年以上，且平均每周正常工時達35小時以上，可領取約定縮減工時後月投保薪資差額的50％，勞動部補助的無薪假與原本的半數薪資差額，但目前實施門檻要求連續3個月就業保險失業率皆要達1％以上，挨勞團批評太高。