經濟學家此前預測，二月的CPI會降到年增9.9%，遠離去年10月達到的高位。消費者物價將持續侵蝕到工人的支出能力。
英國央行(BoE)將在本周四宣布利率決議，決定是否要連續第11次升息。
扣除掉能源、食品、菸酒的核心CPI為央行觀察重點所在，也從一月的5.8%升至6.2%，並且高於預測的5.7%。
多數政策官員認為，服務業的通膨年增率是衡量經濟中潛在物價壓力的好指標。該指標在一月達到6.0%之後，二月更來到6.6%。
英國國家統計局周三公布數據，英國二月消費者物價通膨率意外上升到10.4%，高於一月的10.1%。
經濟學家此前預測，二月的CPI會降到年增9.9%，遠離去年10月達到的高位。消費者物價將持續侵蝕到工人的支出能力。
英國央行(BoE)將在本周四宣布利率決議，決定是否要連續第11次升息。
扣除掉能源、食品、菸酒的核心CPI為央行觀察重點所在，也從一月的5.8%升至6.2%，並且高於預測的5.7%。
多數政策官員認為，服務業的通膨年增率是衡量經濟中潛在物價壓力的好指標。該指標在一月達到6.0%之後，二月更來到6.6%。
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