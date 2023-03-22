經濟學家此前預測，二月的CPI會降到年增9.9%，遠離去年10月達到的高位。消費者物價將持續侵蝕到工人的支出能力。

英國央行(BoE)將在本周四宣布利率決議，決定是否要連續第11次升息。

扣除掉能源、食品、菸酒的核心CPI為央行觀察重點所在，也從一月的5.8%升至6.2%，並且高於預測的5.7%。

多數政策官員認為，服務業的通膨年增率是衡量經濟中潛在物價壓力的好指標。該指標在一月達到6.0%之後，二月更來到6.6%。