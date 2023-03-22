全民共享現金6000元普發作業財政部規畫5個管道領取，其中「登記入帳」方式今天（22日）開始，雲林縣府20個戶政事務所、辦公室處可協助民眾線上登記，也可以打1999詢問，今天上半天共有4人打電話詢問。

中央全民普發6000元有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局櫃檯領現」、「直接入帳」、「造冊發放」等5種方式。

其中領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不需要登記，全部採「直接入帳」。

普發現金正確官網網址為https://6000.gov.tw，千萬不要點來源不明的連結。（周麗蘭翻攝）

雲林縣府指出，「登記入帳」方式，考量鄉親不擅長使用3C設備，全縣20個戶政事所及辦公室可以協助上「全民共享普發現金登記入帳系統」（https://6000.gov.tw）登記。

縣府表示，前往戶所服務櫃台請求協助登記時，須攜帶身分證（居留證）、健保卡、金融機構帳號（存摺）；未滿13歲民眾可由父母或法定監護人代領，請代領者攜帶被代領人健保卡，才能進入系統操作。

雲林縣府說，選擇「直接入帳、登記入帳、偏鄉領取」可望4月6日拿到現金6000元，若未及時登記，民眾仍可直接持金融卡、健保卡號等，到金融機構提款機「ATM領取現金 」，預計4月10日實施；郵局臨櫃領取現金等到4月17日，實際啟動日期由行政院公布。

縣長張麗善呼籲，坊間已出現詐騙集團偽冒網站，一定要提高警覺，點擊網址前一定要看清楚，普發現金正確官網網址為https://6000.gov.tw，千萬不要點來源不明的連結。