樂天桃猿22日公布第2波談薪進度，去年在打點、安打、打擊率都傲視全聯盟的林立獲得3年複數年合約，月薪從今年的68萬元逐年往上調整，去年表現不佳的陳俊秀則遭扣20萬元，今年月薪73萬元；至於提出薪資仲裁的4位球員也都與球團達成簽約共識。

桃猿在開訓典禮上時就已公布首波談薪進度，當時領隊浦韋青表示，當時談薪進度已達9成，不過陣中幾位指標性球員薪資尚未談妥，今天公布第2波談薪結果，也代表全隊談薪都已告一段落。

去年以93萬月薪佔居野手「薪一哥」的陳俊秀今年遭扣薪20萬元，月薪來73萬元。林立簽下3年合約，今年月薪為68萬元，明後年依其成績調薪，但基本則為72萬、76萬 。

梁家榮新球季月薪33萬元，月薪增8萬元。陳晨威月薪加12萬元，一年合約月薪33萬元。張閔勛月薪加5.5萬元，一年合約月薪16.5萬元。新球季曾仁和月加薪6.25萬元來到50萬元。許峻暘月薪則自8萬元加至15萬元。

至於季後提出薪資仲裁的4位球員，投手賴鴻誠與球團達成共識，簽下一年合約，薪資條件為月薪38萬元；黃偉晟月薪扣3萬元，新年度月薪14萬元；陳禹勳加薪10萬元，新球季月薪68萬元；野手郭嚴文月薪減16萬元，新球季月薪52萬元。